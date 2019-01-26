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Boys soccer: Hat trick gives Tigers victory

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Posted: Friday, January 25, 2019 11:34 pm

Boys soccer: Hat trick gives Tigers victory By Mike Bush/News-Sentinel Sports Writer Lodi News-Sentinel

Jordan Baumback ended a lengthy scoring drought at Tokay’s on-campus field on Friday.

The Tokay High senior striker also received a little bit of help from his teammates. Baumback scored three times against West’s defense to help the Tokay boys soccer team beat the Wolf Pack 5-0 in a Tri-City Athletic League contest.

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