Boys soccer: Hat trick gives Tigers victory

Jordan Baumback ended a lengthy scoring drought at Tokay’s on-campus field on Friday.
The Tokay High senior striker also received a little bit of help from his teammates. Baumback scored three times against West’s defense to help the Tokay boys soccer team beat the Wolf Pack 5-0 in a Tri-City Athletic League contest.
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