S.J. health group hails webinar on neonatal syndrome

As part of their ongoing work to address the county’s opiod crisis, the nonprofit Health Plan of San Joaquin is promoting a free webinar by Dr. Matthew Grossman of Yale Medical School on neonatal abstinence syndrome (NAS) on Monday, July 30 from noon to 1:30 p.m.
“NAS is a term we reserve for babies withdrawing from opiates, but the majority of drugs babies in San Joaquin County have been exposed to these days are amphetamines and marijuana,” Dr. Jeffrey Lindenberg, a neonatal specialist at San Joaquin General Hospital said.
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