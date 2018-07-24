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S.J. health group hails webinar on neonatal syndrome

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Posted: Tuesday, July 24, 2018 10:00 am

S.J. health group hails webinar on neonatal syndrome By John Bays/News-Sentinel Staff Writer Lodi News-Sentinel

As part of their ongoing work to address the county’s opiod crisis, the nonprofit Health Plan of San Joaquin is promoting a free webinar by Dr. Matthew Grossman of Yale Medical School on neonatal abstinence syndrome (NAS) on Monday, July 30 from noon to 1:30 p.m.

“NAS is a term we reserve for babies withdrawing from opiates, but the majority of drugs babies in San Joaquin County have been exposed to these days are amphetamines and marijuana,” Dr. Jeffrey Lindenberg, a neonatal specialist at San Joaquin General Hospital said.

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Posted in on Tuesday, July 24, 2018 10:00 am.

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