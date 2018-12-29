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Remembering Lodi philanthropist Frank Sasaki

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Posted: Saturday, December 29, 2018 11:30 am

Remembering Lodi philanthropist Frank Sasaki By Oula Miqbel/News-Sentinel Staff Writer Lodi News-Sentinel

On Nov. 20, Frank Sasaki Jr. passed away due to complications from spinal stenosis, a degenerative disease caused by the narrowing of his spine.

Sasaki was an active volunteer in Lodi, where he was born on Aug. 27, 1956. He served as an auxiliary board member for the Lodi CrimeStoppers, sat on the board of directors for the Lodi Police Foundation and the Lodi Memorial Hospital Foundation, volunteered with the Salvation Army and was instrumental in the creation of the Lodi House shelter for homeless women and children.

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