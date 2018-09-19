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Farmers donate fresh products for kids to cook in class

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Posted: Tuesday, September 18, 2018 10:00 am

Farmers donate fresh products for kids to cook in class By Kyla Cathey/Lodi Living Editor Lodi News-Sentinel

Students at 13 San Joaquin County high schools — including Tokay and McNair — are about to get some fresh ingredients for their classes courtesy of local agricultural groups.

The San Joaquin-Stanislaus CattleWomen, the county chapter of California Women for Agriculture and the San Joaquin Farm Bureau Federation have teamed up to donate more than 500 pounds of apples, pumpkins, ground beef, almonds, cabbage and tomatoes for students in cooking classes.

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Posted in on Tuesday, September 18, 2018 10:00 am.

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