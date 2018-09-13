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Grape Festival audience encouraged to participate in circus show act

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When: 4 to 11 p.m. today; noon to midnight Friday, Sept. 14 and Saturday, Sept. 15; noon to 11 p.m. Sunday, Sept. 16

Where: Lodi Grape Festival Grounds, 413 E. Lockeford St., Lodi

Tickets: In advance: $6 general admission, $22 for wristbands; advance tickets are sold through Sept. 12 at the Grape Festival Office, Food-4-Less and Rancho San Miguel in Lodi, or online. Prices will go up at the gate to $10 adults, $6 youths 6 to 12, free for children 5 and younger, and $28 for wristbands.

More information: 209-369-2771, www.grapefestival.com

Posted: Thursday, September 13, 2018 7:00 am

Grape Festival audience encouraged to participate in circus show act By Danielle Vaughn/News-Sentinel Staff Writer Lodi News-Sentinel

For 35 years, Andy Swan has brought laughter and entertainment to those attending the Lodi Grape Festival, and this year will be no different.

“I just love performing. Mark (Armstrong) has been incredible as a manager supporting me over the years,” Swan said, explaining why he continues to perform at the Grape Festival. “I think they see that I really enjoy what I’m doing, and that’s half the battle. If you really enjoy what you are doing, that permeates to everybody”

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Posted in on Thursday, September 13, 2018 7:00 am.

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