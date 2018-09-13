Grape Festival audience encouraged to participate in circus show act

For 35 years, Andy Swan has brought laughter and entertainment to those attending the Lodi Grape Festival, and this year will be no different.
“I just love performing. Mark (Armstrong) has been incredible as a manager supporting me over the years,” Swan said, explaining why he continues to perform at the Grape Festival. “I think they see that I really enjoy what I’m doing, and that’s half the battle. If you really enjoy what you are doing, that permeates to everybody”
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