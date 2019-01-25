Grab some crab: Lodi-area crab feeds support community

How do local service clubs and corporate fishermen both play a role in raising thousands of dollars for multiple nonprofits?
Through popular crab feeds. Various organizations in and near Lodi — such as Lodi Lions Club, American Legion Post 22 and PALS (People Assisting Lodi Shelter) — host crab feeds annually.
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